За несколько столетий до того, как испанские конкистадоры описали зоопарк ацтекского вождя Монтесумы, индейцы Майя держали торговали дикимиживотными. В городе Теотиуакане, существовавшем примерно до 550 года нашей эры, существовала традиция приношения в жертву хищных животных: орлов, пум, ягуаров, гремучих змей.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. На территории современного Гондураса в V-IX веках в долине Копан индейцы майя, создали целую сеть по торговле дикими животными, передает портал "N+1" со ссылкой на PLoS.

© Фото : пресс-служба Кабинета министров Проверка на жестокость: почему в Абхазии есть "рабство" диких животных

В гробницах знатных майя были обнаружены останки животных, в том числе ягуаров, пум, оленей и крокодилов, которых, судя по всему, доставляли из разных мест и использовали либо для ритуальных жертвоприношений, либо в качестве мяса и для выделки шкур.

Американские ученые под руководством Навы Сугиямы из университета Джорджа Мейсона исследовали останки диких животных из захоронений майя в городе Копан. Этот город, расположенный на западе современного Гондураса, в 426-822 годах был крупнейшим городом одного из государств майя, царства Шукууп. Здесь, в гробницах двух правителей страны и в захоронении шамана, а также под алтарем, на котором совершались жертвоприношения, были обнаружены многочисленные останки диких животных. В том числе скелеты или отдельные кости ягуаров, пум, более мелких кошачьих, возможно, оцелотов и ягуарунди, оленей, крокодилов, сов и колпиц. Один из правителей и шаман жили в первой половине V века, второй правитель — приблизительно в 625-695 годах, а алтарь был построен во второй половине VIII века.

Исследователи обратили особое внимание соотношению изотопов углерода, азота и кислорода в костях крокодила, ягуара, пумы, совы, колпицы, трех оленей и нескольких неопознанных видов кошачьих, а также домашней индейки из разных захоронений и из-под алтаря. Соотношения изотопов углерода и азота позволяют определить рацион животного, в том числе кормили ли его кукурузой, которую выращивали индейцы, а также рыбой и морепродуктами. По соотношению изотопов кислорода можно выяснить, из какой местности произошло животное.

Результаты изотопного анализа показали, что кошачьих, пуму и ягуара, обильно кормили кукурузой. Однако следов содержания в неволе на скелетах животных не было. Соотношение изотопов кислорода убедило ученых в том, что большинство животных привозили в Копан не только из окружающей город долины, но и из других районов страны.

Как утверждают авторы статьи, результаты вполне очевидны: майя использовали диких животных как для еды и выделки шкур, так и в ритуальных целях, когда кошачьих приносили в жертву. Больше того, вероятно, у них существовала целая торговая сеть, которая позволяла ловить и перевозить животных в разные концы страны.

Индейцы Мезоамерики широко использовали диких животных, потому что домашних у них практически не было, только индейки и собаки. Но недавно выяснилось, что индейцы разводили попугаев ара ради перьев, которыми они украшали головные уборы.