Генсек ОАГ не исключает военного вторжения в Венесуэлу

Политику Мадуро в Организации американских государств (ОАГ) называют "лживой венесуэльской диктатурой" и обвиняют в сложившейся ситуации с беженцами. Сейчас ООН оценивает число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Нельзя исключать возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро, заявил генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро, сообщает РИА Новости. © REUTERS / Nacho Doce Власти Бразилии направили войска на границу с Венесуэлой

"Что касается военного вторжения для свержения Николаса Мадуро, мы не должны исключать никакого варианта", — приводит канал NTN24 заявление Альмагро в колумбийском городе Кукута, граничащем с Венесуэлой.

Альмагро приехал в Кукуту, чтобы увидеть ситуацию с наплывом беженцев из Венесуэлы. Во время визита, как передает канал Venezolano TV, к Альмагро бросился один из беженцев, весь в слезах, и попросил главу ОАГ помочь Венесуэле. "Помогите нам! Моя жена и я, мы профессионалы, а находимся здесь… Пусть вторгнутся американцы", — прокричал мужчина.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.