Ночь не спал: Стивен Кинг назвал свой любимый фильм

Стивена Кинга попросили назвать любимый фильм, он ломал голову над этим вопросом целую ночь, но все-таки выбрал фаворита.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Американский писатель Стивен Кинг выбрал самый лучший, по его мнению, фильм всех времен и народов. Им оказался "Крестный отец 2" Фрэнсиса Форда Копполы.

Стоит отметить, что Кинг, как никто другой в литературном мире, может похвастаться количеством экранизаций своих романов. И предпочитает он, конечно, фильмы ужасов, может именно поэтому ему пришлось думать над вопросом целую ночь.

Someone asked me yesterday, “What’s the best movie you’ve ever seen?” After a night to sleep on it (which I didn’t really need), I can confidently answer. GODFATHER II. — Stephen King (@StephenKing) 12 сентября 2018 г.

"Кто-то спросил меня вчера: "Из всех фильмов, что вам довелось посмотреть, какой самый лучший?» После ночи обдумывания (что на самом деле и не требовалось), я могу с уверенностью ответить. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2", — написал Кинг в своем Twitter.

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Всего Стивен Кинг написал более 50 романов и 200 рассказов в жанре хоррор. По произведениям Кинга сняты десятки фильмов, включая такие шедевры как "Кэрри" (Carrie, 1976) Брайана де Пальмы, "Сияние" (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994) и "Зеленая миля" (The Green Mile, 1999) Фрэнка Дарабонта. Летом 2017 года вышел в прокат триллер "Темная башня" (The Dark Tower) с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой по мотивам одноименного цикла книг Кинга. В сентябре 2017 года на большие экраны вышел фильм ужасов Андреса Мускетти "Оно" (It) по одноименной книге Стивена Кинга.