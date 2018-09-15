09:57 15 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Милиция

Оружие и наркотики нашли в домах подозреваемых в ограблении Сбербанка в Сухуме

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
103 0 0

Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло 10 сентября.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Следователи обнаружили оружие, боеприпасы, растения конопли во время обысков в домах подозреваемых в ограблении отделения Сбербанка в Сухуме. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.  

Судебный молоток
© Fotolia / Andrey Burmakin
Суд арестовал подозреваемых в ограблении Сбербанка в Сухуме

В ходе обыска, в жилище, принадлежащем Хинтуба Давиду расположенному по улице Апсильская в Сухумском районе, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, которые изъяты и исследованы в экспертно-криминалистическом центре МВД.

"Так же на приусадебном участке и в части строений сотрудниками милиции обнаружены и изъяты корни растений зеленого цвета со специфическим запахом, высушенные ветки аналогичного растения. Согласно проведенной экспертизе изъятое является наркосодержащими корнями растений "конопли", — отмечает МВД.

На приусадебном участке другого подозреваемого Мрана Асландзия оперативники нашли растение со спецефическим запахом, экспертиза установила, что это "конопля".

"При обследовании жилища гражданина Ванаба Саида Беслановича обнаружены и изъяты денежные средства, два двухъядерных магазина емкостью 30 патронов калибра 7,62 мм, армейский штык нож, который относится к категории холодного оружия", — рассказали в ведомстве.

Виновность всех вышеназванных граждан будет определена соответствующими судами.

Пистолет
CC0 / Skitterphoto
Большой куш: известные ограбления банков Абхазии

Сообщение об ограблении отделения Сбербанка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД столицы 10 сентября в 13:00.

Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, одетые в черную полевую форму, примерно в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного банка в городе Сухум и под угрозой применения насилия в отношении должностных лиц завладели 205 тысячами рублей.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. Сотрудники милиции обнаружили автомашину в Сухумском районе.

Следственный отдел УВД по городу Сухум возбудил уголовное дело за разбойное нападение на отделение Сбербанка 12 сентября. 

Дерзкое ограбление отделения Сбербанка Абхазии попало на видео>>

13 сентября МВД Абхазии сообщило о задержании лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на отделение Сберегательного банка Абхазии.
Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в производство следственного управления при МВД Абхазии.

Теги:
оружие, наркотики, ограбления, подозреваемые, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Если соберетесь в Солсбери, какие достопримечательности посетить
Пуски ракет ЗРС С-300 и ЗРК Бук в рамках маневров Восток-2018
Вся мощь российской ПВО: как на "Восток-2018" отразили удары уникальных ракет-невидимок
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia