Оружие и наркотики нашли в домах подозреваемых в ограблении Сбербанка в Сухуме

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Следователи обнаружили оружие, боеприпасы, растения конопли во время обысков в домах подозреваемых в ограблении отделения Сбербанка в Сухуме. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

© Fotolia / Andrey Burmakin Суд арестовал подозреваемых в ограблении Сбербанка в Сухуме

В ходе обыска, в жилище, принадлежащем Хинтуба Давиду расположенному по улице Апсильская в Сухумском районе, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, которые изъяты и исследованы в экспертно-криминалистическом центре МВД.

"Так же на приусадебном участке и в части строений сотрудниками милиции обнаружены и изъяты корни растений зеленого цвета со специфическим запахом, высушенные ветки аналогичного растения. Согласно проведенной экспертизе изъятое является наркосодержащими корнями растений "конопли", — отмечает МВД.

На приусадебном участке другого подозреваемого Мрана Асландзия оперативники нашли растение со спецефическим запахом, экспертиза установила, что это "конопля".

"При обследовании жилища гражданина Ванаба Саида Беслановича обнаружены и изъяты денежные средства, два двухъядерных магазина емкостью 30 патронов калибра 7,62 мм, армейский штык нож, который относится к категории холодного оружия", — рассказали в ведомстве.

Виновность всех вышеназванных граждан будет определена соответствующими судами.

Сообщение об ограблении отделения Сбербанка в Сухуме поступило в дежурную часть УВД столицы 10 сентября в 13:00.

Установлено, что трое вооруженных лиц в масках, одетые в черную полевую форму, примерно в 12:40 ворвались в отделение Сберегательного банка в городе Сухум и под угрозой применения насилия в отношении должностных лиц завладели 205 тысячами рублей.

Оперативники установили марку автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. Сотрудники милиции обнаружили автомашину в Сухумском районе.

Следственный отдел УВД по городу Сухум возбудил уголовное дело за разбойное нападение на отделение Сбербанка 12 сентября.

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13 сентября МВД Абхазии сообщило о задержании лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на отделение Сберегательного банка Абхазии.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в производство следственного управления при МВД Абхазии.