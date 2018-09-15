Многотысячная демонстрация прошла в Риге в защиту русских школ

Порядка 40% населения Латвии - русскоязычные. Однако государственный язык в республике один - латышский. У русского языка статус иностранного.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Несколько тысяч человек приняли участие в Акция в защиту русских школ Латвии в центре Риги собрала несколько тысяч человек, передает РИА Новости. © Sputnik . Андрей Иглов Обучение на русском языке в средней школе запретили в Латвии

Шествие прошло от театра "Дайлес" до памятника Райнису на Эспланаде. Участники держали в руках флаги Латвии, России, а также плакаты с надписями "Руки прочь от наших школ" на русском и латышском языках. Полиция сообщила,что на улицы вышли более 5 тысяч человек.

Возглавили шествие лидер партии "Русский союз" Латвии Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин. У памятника Райнису, состоялся митинг.

Порядок поддерживали десятки полицейских. Мероприятие прошло спокойно.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и закрепил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе осуществляется по трем моделям билингвального обучения, для учеников 7-9 классов 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, а старшеклассники— только на латышском языке.

Участники акции в защиту русских школ "Наш выбор" прибыли к театру "Дайлес" на улице Бривибас и, скандируя "Руки прочь от русских школ", отправились по запланированному маршруту https://t.co/smjsSlbnq0 — Sputnik_Латвия (@Sputnik_LVRUS) 15 сентября 2018 г.

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Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.