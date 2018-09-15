СМИ: американские астрономы скрывают страшную тайну о Солнце

ФБР закрыло один из объектов Национальной солнечной обсерватории (NSO) в Нью-Мехико (США) из-за расследования, связанного с обеспечением безопасности. Это породило волну слухов о деятельности ученых.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Обсерваторию по изучению Солнца на горе Сакраменто-Пик в Нью-Мексико в США закрыли без объяснения причин и в экстренном порядке эвакуировали всех сотрудников, сообщает портал "ФАН". CC0 Одна из крупнейших за год магнитных бурь накроет Землю

Работа обсерватории Sunspot Solar Observatory, расположенной на пике Сакраменто, а также близлежащего почтового отделения была остановлена 6 сентября.

Как сообщает издание Space.com, ученые из Америки могут обладать шокирующей информацией, касающейся Солнца, однако они ее тщательно скрывают. Также появились предположения, что астрономы зафиксировали смертоносную солнечную вспышку или вошли в контакт с инопланетянами.

Однако директор обсерватории Джеймс Макатир (James McAteer) опроверг эти слухи и добавил, что все полученные исследователями данные будут опубликованы в неизменном виде.

По словам представителей университетской ассоциации исследований в астрономии (AURA), которой принадлежит обсерватория, это временная мера, и в будущем научное учреждение вновь откроется.

Представители ФБР отказались комментировать ситуацию.