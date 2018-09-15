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Е. Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Россия приняла условия восстановления РУСАДА

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Новости
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Эти условия были продиктованы руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA).

СУХУМ, 15 сен — Sputnik. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков согласился с упрощенными условиями восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), его письмо, адресованное главе WADA Крэйгу Риди, опубликовал в своем Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт, сообщает Р-Спорт.

Набор для допинг-контроля
© AP Photo. Matt Dunham
Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА

"Я благодарен за ваше признание значительных достижений в деле восстановления РУСАДА. Чтобы двигаться вперед, чтобы восстановить соответствие РУСАДА требованиям WADA, я согласен принять два оставшихся условия "дорожной карты", которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня", — говорится в документе.

Колобков отмечает, что Россия полностью принимает решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, которое было основано на выводах доклада Шмида.

"После восстановления РУСАДА и согласия Следственного комитета России мы предоставим как можно скорее независимому эксперту, назначенному по согласованию с WADA и Следственным комитетом, доступ (под наблюдением Следственного комитета и при условии сохранения целостности данных) к подлинной копии данных московской системы управления лабораторной информацией (LIMS) и необработанных аналитических данных, упомянутых в вашем письме", — пишет министр.

Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Осенью прошлого года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах. Накануне было официально объявлено, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому вернуть статус РУСАДА на заседании 20 сентября на Сейшельских Островах.



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