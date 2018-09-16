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Власти Венесуэлы ответили на угрозы генсека ОАГ о военном вторжении

© Sputnik . Ульяна Соловьева
Новости
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Ранее генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что нельзя исключать возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро.

СУХУМ, 16 сен – Spytnik. Венесуэла обратится в ООН в связи с заявлением главы Организации американских государств Луиса Альмагро, не исключившего возможности военного вмешательства в ситуацию в южноамериканской стране, заявила в субботу вице-президент Делси Родригес, передает РИА Новости.

Марш протеста оппозиции в Венесуэле
REUTERS/Marco Bello
Генсек ОАГ не исключает военного вторжения в Венесуэлу

"Венесуэла заявит на Альмагро в ООН и другие международные инстанции, так как он в вульгарной и гротескной форме использует генеральный секретариат ОАГ для содействия военному вмешательству в дела нашей родины и атаке на мир в Латинской Америке и Карибском бассейне", — написала Родригес в своем микроблоге в Twitter.

Политику президента Мадуро в Организации американских государств именуют "лживой венесуэльской диктатурой" и предъявляют серьезные обвинения в связи с ситуацией с беженцами. По данным ООН число беженцев из Венесуэлы достигло 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их количество достигло одного миллиона.

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Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

Теги:
военное положение, ООН, Организация американских государств, Венесуэла


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