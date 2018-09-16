Абэ подчеркнул неизменность позиции Токио по Курильским островам

Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией.

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Позиция Токио относительно принадлежности Курильских островов неизменна, заявил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, что позиция Токио относительно принадлежности Курильских островов неизменна, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

© Sputnik . Александр Вильф Абэ назвал условия заключения мирного договора с Россией

"Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину: вначале мы должны разрешить территориальный спор и только потом заключить мирный договор", — подчеркнул глава правительства в ходе предвыборных дебатов.

Ранее Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума в присутствии Абэ предложил Токио заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.