Масштабные учения вооруженных сил России станут регулярными

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в России запланировано проведение крупных военных учений каждые пять лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

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"Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", — сказал министр обороны.

Государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, но мероприятия, демонстрирующие боеготовность армии, необходимо проводить чаще, считает Шойгу.

"Нам нужны какие-то промежуточные точки отсчета. Нам, я имею в виду верховного главнокомандующего, потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть куда мы движемся и все ли у нас здесь в порядке", — подчеркнул министр.

Более того, Шойгу рассказал о приведении почти 140 полигонов в соответствие с современными условиями с 2013 года.

"Сегодня осуществляется практически круглосуточный контроль за тем, как используются полигоны и мы их задействуем сегодня фактически более чем на 80%", — сказал Шойгу.

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"Это связано с тем, что какое-то время назад было принято решение о переходе с двух лет службы на один год. Для того чтобы в один год уместить то, что раньше умещалось в два года… а сейчас это еще сложнее — поступает новая современная техника, новое оружие, и надо нам довольно быстро учить", — сказал глава Минобороны.

На Дальнем Востоке и в морских акваториях с 11 по 17 сентября проходят учения "Восток-2018". Они стали самыми масштабными за последние 37 лет.

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В учениях принимают участие почти 300 тысяч военных Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также военные из Китая и Монголии. Задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.