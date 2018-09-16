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Смерчь

Возможны смерчи: МЧС предупредил о непогоде в Сочи

© Фото: Tulen Travel
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Министерство по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю 16 сентября объявил экстренное предупреждение о непогоде.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik.  МЧС по Краснодарскому краю сообщает о возможности формирования смерчей над Черным морем на участке Магри-Веселое ночью и утром 17 сентября. Об этом сообщает "Макс Портал".

Ночью и утром 17 сентября в Сочи будут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду, на реках и малых водоемах — резкие подъемы уровня воды, в предгорьях и горах – сход селей.

Из-за ливневых дождей, уровень воды  в реках увеличился до критических отметок. Река Кудепста в Сочи после проливных дождей бурными потоками впадает в море в районе лодочной станции.

В устье реки — дрейфующие лодки и катамараны. Их сорвало с причала. Сотрудники станции и хозяева плавсредств предпринимают попытки извлечь их из реки.

На ближайшее время синоптики прогнозируют на территории Большого Сочи сильный дождь, ливень, град, гроза, шквалистый ветер. 

Теги:
штормовое предупреждение, смерч, сели, град, МЧС РФ, Сочи, Россия


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