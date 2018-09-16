Возможны смерчи: МЧС предупредил о непогоде в Сочи

Министерство по чрезвычайным ситуациям по Краснодарскому краю 16 сентября объявил экстренное предупреждение о непогоде.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. МЧС по Краснодарскому краю сообщает о возможности формирования смерчей над Черным морем на участке Магри-Веселое ночью и утром 17 сентября. Об этом сообщает "Макс Портал".

Ночью и утром 17 сентября в Сочи будут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду, на реках и малых водоемах — резкие подъемы уровня воды, в предгорьях и горах – сход селей.

Из-за ливневых дождей, уровень воды в реках увеличился до критических отметок. Река Кудепста в Сочи после проливных дождей бурными потоками впадает в море в районе лодочной станции.

В устье реки — дрейфующие лодки и катамараны. Их сорвало с причала. Сотрудники станции и хозяева плавсредств предпринимают попытки извлечь их из реки.

На ближайшее время синоптики прогнозируют на территории Большого Сочи сильный дождь, ливень, град, гроза, шквалистый ветер.