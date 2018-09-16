Разрушительная сила: видео супертайфуна "Мангхут" в Китае появилось в сети

Скорость ветра в момент приземления тайфуна достигала 45 метров в секунду, что равнозначно 14 баллам.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Супертайфун "Мангхут" в воскресенье вечером достиг побережья провинции Гуандун на юге Китая, сообщает местный метеорологический центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи соцсетей активно делятся видео супертайфуна "Мангхут" в Китае, сметающего все на своем пути.

Scaffolding collapse at a building site in Kowloon pic.twitter.com/O69ILlXOJr — 高地柏啲 (香港) (@HighlandPaddyHK) 16 сентября 2018 г.

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Супертайфун обрушился на побережье провинции Гуандун, расположенной на юге Китая. Из-за удара стихии в регионе объявили наивысший уровень опасности.

Ранее стало известно, что из провинций, оказавшихся во власти тайфуна, эвакуировали около 80 тысяч человек.

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В некоторых районах открыли специальные убежища.

Ранее субботу метеорологическое управление Китая объявило наивысший — "красный" — уровень опасности в южных прибрежных районах в связи с приближением супертайфуна.

В провинции Гуандун были эвакуированы 100 тысяч местных жителей, около 36 тысяч рыболовных шхун вернулись в порты из моря, приостановлено авиасообщение из аэропортов Шэньчжэня, Чжухая и Гуанчжоу, прекращено движение скоростных поездов по всей провинции. Власти также отменили занятия в школах.

Typhoon effect in China pic.twitter.com/ejGRQjjZf3 — Sameer Shah (@5ameer13) 16 сентября 2018 г.

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В провинции Хайнань были эвакуированы около 80 тысяч жителей, 24 тысяч рыболовецких шхун вернулись в порты, закрыты все туристические объекты, приостановлена продажа железнодорожных билетов.