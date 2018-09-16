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Британские эксперты в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

СМИ сообщили о новых "подозреваемых" в деле Скрипалей

© AP Photo. Ben Birchall/PA
Новости
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (102)
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Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 сентября в Солсберри, инцидент спровоцировал крупный международный скандал

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Британские спецслужбы разыскивают двух человек, якобы помогавших предполагаемым "отравителям" Сергея и Юлии Скрипаль — Александру Петрову и Руслану Боширову, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sunday Mirror.

Флаг Великобритании на крыше Министерства иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне.
© Sputnik . Алекс Макнотон
МИД Британии ответил на интервью "отравителей" Скрипалей

"Считается, что они (Петров и Боширов. — Прим. ред.) могли встретиться с куратором, работавшим в посольстве, а четвертый, врач, мог осуществлять надзор за всей операцией, чтобы удостовериться, что они не отравятся сами", — цитирует агентство одного из источников издания.

По версии издания, встреча Петрова и Боширова, которых Лондон объявил "агентами ГРУ", c другими подозреваемыми могла состояться после того, как они зарегистрировались в гостинице City Stay Hotel в Лондоне.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне в случившемся обвинили Россию, Москва это категорически отрицает. В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

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© Russia Today .
Петров и Боширов: из-за действий британских властей мы опасаемся за нашу жизнь

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (102)


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