СМИ сообщили о новых "подозреваемых" в деле Скрипалей

СУХУМ, 16 сен — Sputnik. Британские спецслужбы разыскивают двух человек, якобы помогавших предполагаемым "отравителям" Сергея и Юлии Скрипаль — Александру Петрову и Руслану Боширову, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sunday Mirror.

© Sputnik . Алекс Макнотон МИД Британии ответил на интервью "отравителей" Скрипалей

"Считается, что они (Петров и Боширов. — Прим. ред.) могли встретиться с куратором, работавшим в посольстве, а четвертый, врач, мог осуществлять надзор за всей операцией, чтобы удостовериться, что они не отравятся сами", — цитирует агентство одного из источников издания.

По версии издания, встреча Петрова и Боширова, которых Лондон объявил "агентами ГРУ", c другими подозреваемыми могла состояться после того, как они зарегистрировались в гостинице City Stay Hotel в Лондоне.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне в случившемся обвинили Россию, Москва это категорически отрицает. В начале сентября Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.