В США распространяют фейковое письмо Путина в поддержку конгрессмена

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал на своей странице в Facebook скриншот фейкового письма президента России Владимира Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера.
"Америка нуждается в таких лидерах, как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов; кто признает, что мир станет лучше вместе с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана – наш человек", — якобы написал российский президент в обращении к электорату.
По словам Лидова-Петровского, письмо-фейк от "президента Путина" избирателям рассылают демократы.
Топ-менеджер агентства отметил, что в следующий раз санкции к России применят, вероятно, именно из-за этой "попытки" вмешаться в американские выборы.
Москву неоднократно обвиняли во "вмешательстве" в выборы в других странах, однако Россия опровергала подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные обвинения "абсолютно голословными".
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя якобы вмешательство РФ в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких доказательств в подтверждение этому не было предоставлено.
Дана Рорабакер избирается в конгресс с 1989 года. Он также служил помощником пресс-секретаря и спичрайтером президента Рональда Рейгана. Политик возглавляет подкомитет палаты представителей по Европе, Евразии и вновь возникающим угрозам. Американские СМИ называли его "любимым конгрессменом Путина", поскольку Рорабакер поддержал право Крыма на воссоединение с Россией и неоднократно выступал против новой холодной войны.