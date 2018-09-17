В США распространяют фейковое письмо Путина в поддержку конгрессмена

В "письме от российского президента" содержится призыв голосовать за конгрессмена-республиканца, которого Путин "знает уже сто лет" и "именно в таких лидерах", по его мнению, нуждается Америка.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал на своей странице в Facebook скриншот фейкового письма президента России Владимира Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера.

"Америка нуждается в таких лидерах, как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов; кто признает, что мир станет лучше вместе с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана – наш человек", — якобы написал российский президент в обращении к электорату.

По словам Лидова-Петровского, письмо-фейк от "президента Путина" избирателям рассылают демократы.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Ущерб рейтингу значительный: Трамп о расследовании "вмешательства России" в выборы

Топ-менеджер агентства отметил, что в следующий раз санкции к России применят, вероятно, именно из-за этой "попытки" вмешаться в американские выборы.

Москву неоднократно обвиняли во "вмешательстве" в выборы в других странах, однако Россия опровергала подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные обвинения "абсолютно голословными".

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя якобы вмешательство РФ в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких доказательств в подтверждение этому не было предоставлено.

Дана Рорабакер избирается в конгресс с 1989 года. Он также служил помощником пресс-секретаря и спичрайтером президента Рональда Рейгана. Политик возглавляет подкомитет палаты представителей по Европе, Евразии и вновь возникающим угрозам. Американские СМИ называли его "любимым конгрессменом Путина", поскольку Рорабакер поддержал право Крыма на воссоединение с Россией и неоднократно выступал против новой холодной войны.