10:15 17 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

В США распространяют фейковое письмо Путина в поддержку конгрессмена

© Sputnik . Джереми Хоган
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

В "письме от российского президента" содержится призыв голосовать за конгрессмена-республиканца, которого Путин "знает уже сто лет" и "именно в таких лидерах", по его мнению, нуждается Америка.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский опубликовал на своей странице в Facebook скриншот фейкового письма президента России Владимира Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера.

"Америка нуждается в таких лидерах, как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или "свободных" и "честных" выборов; кто признает, что мир станет лучше вместе с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана – наш человек", — якобы написал российский президент в обращении к электорату.

По словам Лидова-Петровского, письмо-фейк от "президента Путина" избирателям рассылают демократы.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Ущерб рейтингу значительный: Трамп о расследовании "вмешательства России" в выборы

Топ-менеджер агентства отметил, что в следующий раз санкции к России применят, вероятно, именно из-за этой "попытки" вмешаться в американские выборы.

Москву неоднократно обвиняли во "вмешательстве" в выборы в других странах, однако Россия опровергала подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные обвинения "абсолютно голословными".

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя якобы вмешательство РФ в выборы в США и других странах, подчеркивал, что никаких доказательств в подтверждение этому не было предоставлено.

Дана Рорабакер избирается в конгресс с 1989 года. Он также служил помощником пресс-секретаря и спичрайтером президента Рональда Рейгана. Политик возглавляет подкомитет палаты представителей по Европе, Евразии и вновь возникающим угрозам. Американские СМИ называли его "любимым конгрессменом Путина", поскольку Рорабакер поддержал право Крыма на воссоединение с Россией и неоднократно выступал против новой холодной войны.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия разгула стихии: Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США
Поросячий триатлон устроила китайский фермер Юй Сяобо
Поросячий триатлон: китайский фермер устроил необычные соревнования
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить: инфографика поможет сделать правильный выбор

Соцсети

Sputnikabkhazia