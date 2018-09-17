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Ночные учения. Архивное фото

Ночные бои: российские танкисты из Абхазии провели учения в Адыгее

Григорий Сысоев
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В полевой учебе на отдаленном полигоне принимали участие около тысячи военнослужащих воинских частей ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, провели ночные бои на современных танках Т-72Б3 на полигоне "Майкопский" в Адыгее, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В ходе учебных мероприятий военнослужащие совершенствовали навыки ведения боевых действий, применяя метод так называемых танковых дуэлей, когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении до 5 тысяч метров, скрытно меняя огневые позиции", — сказал он.

По замыслу участникам "дуэли" необходимо обнаружить танк соперника, взять на прицел и поразить его условным выстрелом. Каждый элемент боя сопровождается докладами экипажей руководителю занятий по средствам связи, что позволяет оценивать их действия.

Кроме того, на танковых поединках экипажи на технике совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки, боевой стрельбы по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.



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