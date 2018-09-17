Завершились самые крупные российские военные учения "Восток-2018"

Обратно в места постоянной дислокации возвращаются сотни тысяч военнослужащих и боевая техника, участвовавшие в маневрах "Восток-2018".

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Самые масштабные военные учения за новую историю России завершились в понедельник, 17 сентября. По сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, по завершении практических действий проведен полевой смотр участвовавших в учениях "Восток-2018" войск: органов военного управления, сил Восточного и Центрального военных округов, сил Северного флота, соединений Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

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Основные действия войск прошли на общевойсковых полигонах Восточного военного округа Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Бикинский, а также на полигонах ВВС и ПВО Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. В ходе розыгрыша тактических эпизодов широко применялась робототехника, беспилотные летательные аппараты, высадка воздушных десантов парашютным способом, действия десантной мобильной бригады, отработка других тактических приемов.

Российские учения стали международными © Sputnik . Илья Питалев Масштабные учения Вооруженных сил России станут регулярными

Всего в маневрах было задействовано около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и другой техники, до 80 кораблей и судов обеспечения. Принимавшие участие в маневрах "Восток-2018" подразделения приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Обратно на родину также возвращаются военнослужащие китайской Народно-освободительной армии и монгольских Вооруженных сил, участвовавшие в отработке совместных практических действий на полигоне "Цугол". Их участие в маневрах "Восток-2018" регулировалось в соответствии с положениями Соглашения между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года.

"Восток-2018" был разделен на два этапа. В ходе первого этапа было завершено развертывание группировки войск на Дальнем Востоке, наращивание группировок сил Военно-Морского Флота в Северной, Дальневосточной морских зонах, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командирами и штабами были отработаны вопросы управления межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.