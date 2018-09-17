В США назвали причину эвакуации солнечной обсерватории

ФБР закрыло один из объектов Национальной солнечной обсерватории (NSO) в Нью-Мехико (США) из-за расследования, связанного с обеспечением безопасности. Это породило волну слухов о деятельности ученых.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Власти США разрешили открыть закрытую более, чем на неделю солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико. Расположенная в городе Санспот астрономическая обсерватория была срочно закрыта 6 сентября сотрудниками ФБР, а весь ее персонал эвакуирован. При этом над ее территорией кружил военный вертолет, передает Газета.ru. © betmari СМИ: американские астрономы скрывают страшную тайну о Солнце

Вход в помещения обсерватории был запрещен всем ее сотрудникам и посетителям, а на сайте учреждения висела надпись — Солнечная обсерватория Санспота временно закрыта. Теперь на странице обсерватории появилось объявление: "Солнечная обсерватория возобновит работу 17 сентября".

Комментарии дала Ассоциация университетов по исследованию в области астрономии (AURA), которая управляется обсерваторией. Они проливают свет на причину, по которой учреждение было закрыто – из-за чьих-то преступных действий.

"AURA сотрудничала в расследовании преступной деятельности у Пика Сакраменто. В этот период мы опасались, что подозреваемый может представлять угрозу сотрудникам и местным жителям. По этой причине AURA временно отпустила сотрудников", — говорится в сообщении организации.

Доктор физико-математических наук Георгий Гончаров, ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории, рассказал RT, что закрытие такого объекта при участии федеральных агентов могло быть связано с опасностью нецелевого использования оборудования, которым он оснащен.

"Такие обсерватории используют данные многих датчиков, которые установлены как на спутниках, так и в разных точках земли, городах, запускаемых атмосферных зондах. Не знаю, насколько именно это учреждение ими пользовалось, но это общая практика. Международное сотрудничество в науке настолько развито, что любой учёный из другой страны без особых усилий может воспользоваться таким датчиком для сбора информации, получения видео. Этого уже достаточно, чтобы вызвать беспокойство ФБР. Это наиболее правдоподобное объяснение, инопланетяне и конспирология тут ни при чем", — пояснил Гончаров.

По словам ученого, число этих датчиков на территории США может исчисляться десятками тысяч, а сама система — быть достаточно уязвимой.

"Солнце сейчас находится в достаточно странном состоянии. С одной стороны, активность и выделение энергии в сторону Земли не слишком велико, даже минимальное за последние 60 лет. С другой стороны, энергию Солнце выделяет в разных диапазонах, в том числе в инфракрасном. Есть информация из разных научных источников о том, что солнечно-земные связи не ослабевают. На днях была зафиксирована мощная вспышка, и поток солнечного ветра и частиц достиг Земли. По меркам недавнего времени он был весьма умеренным, но при этом всё равно вызвал очень мощную геомагнитную бурю, которая сказалась на здоровье и поведении людей", — отметил эксперт.

По словам ученого, в связи с расхождениями результатов исследований у властей могут возникнуть вопросы о нецелевом расходовании средств федерального бюджета США, выделяемого на научные проекты.

"Возможно, ФБР обеспокоено тем, что американские налогоплательщики могут узнать о неэффективности расходования их средств, а средства эти немалые. Отчеты наверняка предоставлялись красивые, а теперь они ставятся под сомнение. Это общая тенденция на Западе: денег на науку расходуется на порядок больше, но расходуются они менее эффективно", — заключил Гончаров.

По словам Гончарова, последние исследования солнечной активности заставляют ученых пересмотреть многие теории о жизни планетарного светила.