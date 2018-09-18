Российский самолет пропал над Средиземным морем

Самолет Ил-20 возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря, когда пропал с радаров управления авиацией.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Авиабаза Хмеймим в Сирии вечером 17 сентября потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находилось 14 военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

© AP Photo. Hassan Ammar Кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО попали в сеть

"Семнадцатого сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет пропал с радаров управления авиацией. в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne").

Судьба 14 военнослужащих, находящихся на борту самолета, неизвестна.

Израильские военные отказались комментировать заявление министерства обороны России о налете ВВС Израиля на Сирию, во время которого пропал российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

"Мы не комментируем сообщения из-за рубежа", — сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы армии обороны Израиля после консультации с руководством.

Ранее Ил-20 неоднократно был замечен в небе над Сирией.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 замечен в небе над н.п. Латаминья, расположенном на границе провинций Хама и Идлиб. Также его видели на юго-востоке провинции Идлиб над постами ВС Турции. pic.twitter.com/iyAtVR0UbO — Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 3 августа 2018 г.

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха") — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора.