"Искандеры" ЮВО ликвидировали "террористов" и уничтожили "противника" в горах Абхазии

Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, которые проводятся на 18 полигонах, привлечено более 6,5 тысячи артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили объекты условного противника в горах Абхазии, выполнив электронные пуски на полигоне Молькино в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

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"Ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи в едином замысле тактических учений в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО", — сказал Астафьев.

При подготовке к операции подразделения ОТРК "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, определению данных для ракетной стрельбы.

Ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на стартовых позициях, в том числе отразили нападение условных террористов, пытавшихся воспрепятствовать ракетным пускам.

В лагерных сборах подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, которые проводятся на 18 полигонах, участвуют более 6,5 тысячи артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.