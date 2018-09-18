Японский миллиардер станет первым туристом SpaceX, отправившимся к Луне

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Юсаку Маэдзава станет первым коммерческим пассажиром разрабатываемой компанией SpaceX транспортной системы BFR, который отправится к Луне, сообщает RT.

Имя счастливчика раскрыл владелец компании Илон Маск на специальной церемонии в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии.

"В 2023 году в качестве хозяина (полета) я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне", — сказал Маэдзава, выразив надежду, что полет вдохновит на новые произведения искусства. Он поблагодарил компанию за то, что с ее помощью он и другие люди смогут воплотить в реальность свои мечты.

На прошлой неделе SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну на ракете для длительных миссий. О сроках предстоящего полета не сообщалось, но в компании заявили, что "это является важным шагом" к тому, чтобы открыть космос для тех, кто мечтает в нем побывать.