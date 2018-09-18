Пьяный мужчина в Польше "воскрес" в морге и вернулся на вечеринку

Оказалось, что медики ошиблись при констатации смерти на шумной вечеринке в клубе.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. В польском городе Семяновице-Сленск местный житель после бурной вечеринки очнулся в камере морга, пишет портал "ФАН". © Fotolia / Spotmatik Женщина воскресла в морге ЮАР

Мужчина начал кричать и звать на помощь, на крики прибежал охранник, который открыл ящик и вызволил "воскресшего".

Нерадивого поляка забрали в больницу, однако он не согласился на госпитализацию и вернулся на вечеринку, где его уже оплакивали товарищи.

Оказалось, что медики ошиблись при констатации смерти на шумной вечеринке в клубе.

Сотрудники полиции будут разбираться с доктором, который констатировал "смерть" поляка.

Мужчина вероятно продолжил отмечать свое воскрешение.