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Мертвый человек на асфальте

Пьяный мужчина в Польше "воскрес" в морге и вернулся на вечеринку

© Fotolia / Jan H. Andersen
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Оказалось, что медики ошиблись при констатации смерти на шумной вечеринке в клубе.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. В польском городе Семяновице-Сленск местный житель после бурной вечеринки очнулся в камере морга, пишет портал "ФАН".

Срочная госпитализация больного
© Fotolia / Spotmatik
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Мужчина начал кричать и звать на помощь, на крики прибежал охранник, который открыл ящик и вызволил "воскресшего".

Нерадивого поляка забрали в больницу, однако он не согласился на госпитализацию и вернулся на вечеринку, где его уже оплакивали товарищи.

Оказалось, что медики ошиблись при констатации смерти на шумной вечеринке в клубе.

Сотрудники полиции будут разбираться с доктором, который констатировал "смерть" поляка.

Мужчина вероятно продолжил отмечать свое воскрешение.



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