Пьяный мужчина в Польше "воскрес" в морге и вернулся на вечеринку

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. В польском городе Семяновице-Сленск местный житель после бурной вечеринки очнулся в камере морга, пишет портал "ФАН".
Мужчина начал кричать и звать на помощь, на крики прибежал охранник, который открыл ящик и вызволил "воскресшего".
Нерадивого поляка забрали в больницу, однако он не согласился на госпитализацию и вернулся на вечеринку, где его уже оплакивали товарищи.
Оказалось, что медики ошиблись при констатации смерти на шумной вечеринке в клубе.
Сотрудники полиции будут разбираться с доктором, который констатировал "смерть" поляка.
Мужчина вероятно продолжил отмечать свое воскрешение.