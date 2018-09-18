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Ил-20

Российский самолет над Средиземным морем сбили сирийские ПВО

© Фото: ИА "Оружие России"
Новости
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Командование российской базы в провинции Хмеймим вечером 17 сентября потеряло связь с самолетом Ил-20 Воздушно-космических сил. Связь пропала, когда самолет находился над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23:00 пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.



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