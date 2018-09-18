Движение грузовиков на трассе в Сочи будет ограничено во время "Формулы-1"

Гран-при "Формулы-1" в 2018 году пройдет на "Сочи Автодроме" 27-30 сентября. Россию будет представлять пилот Сергей Сироткин из команды "Уильямс".

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Движение грузовиков в Сочи, в том числе на участке Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия, будет ограничено в связи с проведением российского этапа "Формулы-1" с 27 по 30 сентября, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье".

"Запрет коснется грузовых автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонны. Ограничение, вводимое для оптимизации логистики и обеспечения безопасности в период проведения соревнований, будет действовать с 06:00 мск до 24:00 мск с 27 по 30 сентября", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение вводится на ряде участков дорог трасс А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия, А-149 Адлер — Красная Поляна, автодорожной составляющей совмещенной дороги Адлер — ГЛК "Альпика-Сервис".

Также отмечается, что в связи окончанием высокого курортного сезона развернуты ремонтные и строительные работы на участках дороги А-147, в том числе в районе поселка Агой Туапсинского района временно организовано реверсивное движение.

Гран-при России в календаре "Формулы-1" с 2014 года. В текущем сезоне Гран-при пройдет на "Сочи Автодроме" 27-30 сентября. Россию будет представлять пилот Сергей Сироткин из команды "Уильямс".