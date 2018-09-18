Израиль назвал виноватых в крушении российского Ил-20

Российсикий Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Армия обороны Израиля считает Сирию "полностью ответственной" за инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, а также обвиняет в причастности к трагедии Иран и ливанское движение "Хезболлах", сообщает РИА Новости.

"Израиль считает режим (президента Сирии Башара) Асада, чьи военные сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию "Хезболлах", — говорится в первой официальной реакции израильской стороны на инцидент, вину за который Россия возложила на Израиль.

При этом в израильской армии признали, что ВВС страны минувшей ночью бомбили сирийские военные объекты.

В официальном заявлении отмечается, что армия обороны Израиля будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.