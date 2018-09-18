Путин: к инциденту с Ил-20 привела цепь трагических случайностей

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Ситуацию с атакой турецкого истребителя на российский самолет нельзя сравнивать с нынешней трагедией с Ил-20 — к ней привела цепь трагических случайностей, заявил президент РФ Владимир Путин., сообщает РИА Новости.
"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам президента, Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии и это "заметят все".
"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу соболезнования близким погибших", — добавил глава государства.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.