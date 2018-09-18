Ученые узнали, как иммунитет защищает организм от пневмонии

Микробы, провоцирующие возникновение пневмонии, не просто размножаются в тканях легких, но и проникают непосредственно в иммунные клетки. До недавнего времени ученые не знали, как иммунитет противостоит этому явлению, но теперь этот механизм изучен.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Российские и зарубежные ученые раскрыли механизм, помогающий организму находить возбудителей пневмонии внутри иммунных клеток легких и "выкуривать" их оттуда, сообщает РИА Новости. Их выводы были представлены в журнале Cell Reports.

"Бактерии из рода Legionella — удобная модель для изучения различных форм пневмонии, возникающих подобным образом. Детальное рассмотрение механизмов ответа клетки на возбудителя инфекции позволит подобрать адекватные методы лечения", — заявил Александр Полторак из Петрозаводского государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

По статистике ВОЗ, пневмония и другие формы воспаления легких поражают каждый год примерно 450 миллионов человек и уносят жизни еще четырех миллионов жителей планеты. Примерно пятая часть детских смертей сегодня связана с тяжелыми инфекциями легких.

Помимо "классического" пневмококка, симптомы, похожие на пневмонию или воспаление легких, могут вызывать многие другие микробы, а также грибки и вирусы. Один из самых известных возбудителей пневмонии — микроб Legionella pneumophila, вызывающий так называемую болезнь легионеров.

Как оказалось, проникновение микробов в иммунные клетки приводило к тому, что те начинали вырабатывать особый класс молекул, так называемые гуанилат-связывающие белки (GBP).

Эти вещества соединялись с поверхностью пузырьков, где жили Legionella pneumophila, и разрушали их, в буквальном смысле выдавливая бактерии в остальную часть клетки. Здесь их распознавали системы предупреждения, запуская полноценную иммунную реакцию.

Открыв эти молекулы, биологи проверили, что произойдет, если удалить гены, отвечающие за их производство. Как показали опыты на новой группе мышей, подобная процедура лишала грызунов способности сопротивляться инфекции и ускоряла их гибель.

Как надеются исследователи, собранные данные помогут медикам и ученым найти более эффективные и быстрые способы лечения "болезни легионеров" и других форм воспаления легких, возникающих схожим путем.