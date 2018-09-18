Ученые поделили людей на новые типы личности

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Американские психологи предложили новую типологию личности, сообщает РИА Новости. © Фото: Jesse Orrico "Центр пессимизма" обнаружили в головном мозге человека

В современной психологии выделяют пять личностных свойств: экстраверсия, способность к компромиссу, сознательность, эмоциональная нестабильность и открытость перед знаниями и новым опытом. Из этих черт формируются три типа личности — персоны с чрезмерным самоконтролем, индивиды, не способные держать себя в руках, и люди с устойчивой психикой.

Из "Большой пятерки" черт по итогам исследований ученые выделили четыре типа личности: "обычный", "замкнутый", "эгоцентричный" и "ролевая модель".

"Типичного" человека характеризует открытость и высокая степень экстраверсии, но низкая открытость к новому опыту. По словам исследователей, женщин в этой категории больше, чем мужчин.

"Замкнутый" человек эмоционально стабилен, закрыт и обращен в себя, что, впрочем, не мешает ему находить точки соприкосновения с другими людьми.

"Образцы для подражания" обладают стабильной психикой, открыты и даже зависимы от получения новых знаний и опыта, а также весьма сговорчивы. Исследователи отмечают, что такие характеристики чаще встречаются среди женщин.

"Эгоцентриков" отличает высокая экстраверсия, однако по трем другим показателям — сознательности, способности находить компромиссы, открытости всему новому — их результат ниже среднего.

При этом в течение жизни люди меняют типы личности. Так, эгоцентричным человек чаще всего бывает в молодости — обычно это подростки мужского пола. С возрастом же повышается вероятность стать "ролевой моделью".

Индивидуальные различия в этих характеристиках во многом предсказывают поведение человека в социальной среде и его адаптации к изменениям в окружающем мире.