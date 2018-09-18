Семь новых "фишек" iOS12: чем Apple удивила своих пользователей

Компания Apple 17 сентября презентовала новую версию мобильной операционной системы iOS12. О том, какие новые "фишки" предложили пользователям разработчики обновления и как с его помощью контролировать детей, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Скорость

Главная задача 12 версии iOS – увеличение скорости работы всех моделей телефона. По словам предпринимателя и владельца сетей магазинов компьютерной и мобильной техники Дениса Саманба, основной целью разработчиков было улучшить производительность устаревших моделей IPhone.

© REUTERS / STEPHEN LAM Apple установила рекорд по стоимости ремонта смартфонов

"В этом году разработчики системы решили не размениваться на какие-то мелкие фишки и поставили перед собой "глобальную" задачу – улучшить работу на всех устройствах iOS. И это очень похвально, что, к примеру, IPhone 5S, который был выпущен пять лет назад, может работать так же, как и новые модели", — сказал он.

Контроль

Одно из самых обсуждаемых нововведений компании – контроль за временем владельца телефона. Теперь каждый обладатель "яблока" может посмотреть, сколько раз за день брал телефон в руки и увидеть самые посещаемые сайты и группы.

Эта инновация разделила "айфонщиков" на два фронта – кто-то считает, что телефон контролирует личную жизнь и "навязывает" ненужную информацию, другие же в восторге от новой разработки. Ведь теперь родители смогут смотреть, сколько времени их дети провели за гаджетами, и более того задавать ограничения. К примеру, 30 минут и мультикам на YouTube конец, айфон потребует родительского пароля.

По словам Саманба, разработчики никак не пытаются контролировать, наоборот — заботятся о правильном распределении времени пользователей.

"С помощью этой фишки, пользователи смогут "выгодно" для себя распределять время в гаджете. К примеру, мне начали приходить регулярные "временные" отчеты, но я не стал проводить меньше времени в телефоне. Я выполнял те задачи, для которых мне и нужен IPhone", — сказал он.

Долой навязчивость

Для "любителей" групп "Младшая группа детсада "Солнышко", "Самые красивые деффффчонки", "Домашнее задание 7б", "Наследники великого клана" прекрасная новость – теперь все уведомления из этих чатов будут сгруппированы. То есть, вместо 100 "молний" на вашем экране появится одно уведомление о количестве сообщений.

"Это очень удобно и просто. Можно не отвлекаться на постоянные уведомления в телефоне", — считает Саманба.

А что Siri?

Верная подруга "айфонщиков" стала еще умнее. Она научилась выполнять много новых команд. С выходом iOS12 Siri сможет поднять владельца в 9 утра, включить бодрящую музыку и проложить маршрут к работе – стоит только попросить.

А еще Siri научилась понимать с полуслова. Если сказать ей "Еду домой" она может одновременно включить музыку в телефоне, написать о конце рабочего дня жене и напомнить дорогу домой. Правда, для этого нужно скачать отдельное приложение – Shortcuts.

Компания для покемона



iOS12 — настоящая находка для геймеров. Теперь любители покемонов смогут одновременно (в команде из четырех игроков) на своих устройствах видеть один и тот же виртуальный мир, прикрепленный к одной и той же точке реального мира.

По словам Саманба, эти функции еще не пользуются популярностью в Абхазии.

"Так как для таких 3D игр, нужны самые последние версии iPhone, пока что у нас это не так сильно востребовано, но направление очень перспективное", — сказал он.

Пароли и явки

Теперь обновленный iPhone запомнит все пароли, даже если пользователь сам о них забыл. iOS12 научился генерировать и запоминать пароли, введенные на сайтах и в приложениях, напоминать их при повторном входе, а также предупреждать, если один и тот же пароль использовался несколько раз на разных платформах.

"Для iPhone безопасность всегда была важной составляющей. Эта технология не является нововведением, но каждый год модернизируется. Большое внимание Apple уделяет "взломной" кампании и утечке информации, поэтому уже несколько лет все силы разработчиков направлены на усиление безопасности", — рассказал Саманба.

32 за раз

Конференцию теперь можно проводить не только в офисе, но и через Facetime. В новом обновлении разработчики разрешили пользователям делать групповые звонки до 32 человек.

А если человек плохо выглядит, то можно "надеть" на себя любое выражение лица. В этом помогут Animoji.

"Кроме того теперь можно создать эмоджи собственного лица. То есть через камеру Face Id можно превратить свое лицо в виртуальное", — сказал Саманба.