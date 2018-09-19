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Мотоциклисты

Неудачная облава: видео, как в Сочи полиция пыталась поймать питбайкеров

© Фото: Yasser Abu-Ghdaib
Новости
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Питбайкеры – мотоциклисты, которым не требуются права для управления транспортом. К владельцам байков многие водители относятся негативно, из-за них в Сочи часто происходят ДТП.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Видео неудачной облавы ДПС Сочи на питбайкеров  разместил в Instagram пользователь @dtpsochi.

На стоянке крупного торгового центра полиция пыталась задержать подростков, управляющих питбайками.

"Довольно длительные усилия полиции привели к поимке лишь одного мотоциклиста, которого тут же обступили его товарищи, требующие отпустить их друга", – говорится в комментарии.

К питбайкерам многие горожане относятся негативно. В Сочи из-за них произошло немало происшествий. Владельцы маленьких мотоциклов зачастую полностью пренебрегают правилами.

Питбайкеры пользуются пробелами в законодательстве. Формально такие мотоциклы из-за своей малой мощности не относятся к транспортным средствам, а следовательно прав для управления ими не требуется. Люди призывают власти отвести для подростков специальные места для катания, чтобы те не мешали уличному движению. Справиться с проблемой силовыми методами, судя по видео, пока не получилось.

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Теги:
мотоциклы, байкеры, Сочи, Россия


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