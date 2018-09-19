Турция облегчила процедуру получения гражданства для иностранцев

Турция – страна, которая привлекает иностранцев великолепием своей природы, замечательным теплым климатом и особой атмосферой, царящей в ней. Получить гражданство Турции можно несколькими путями.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Турция значительно упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete в среду, передает РИА Новости.

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Указ гласит, что фиксированная сумма капитала, предусмотренная для получения права на гражданство Турции, снижается с 2 миллионов до 500 тысяч долларов. Минимальная стоимость недвижимого имущества, требуемая от иностранцев для перехода в гражданство Турции, снижена с 1 миллиона до 250 тысяч долларов. Изменения коснулись и пункта о предоставлении иностранцем занятости не менее 100 работникам – сейчас для получения права на гражданство достаточно предоставить занятость не менее 50 работникам. Сумма депозитов, которые должны храниться в банках Турции, для получения гражданства также снизилась с 3 миллионов до 500 000 долларов.

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Известный актер Жерар Депардье, принимая участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летней годовщине основания КНДР, заявил о желании получить гражданство Турции. Депардье собирается обсудить этот вопрос с Эрдоганом во время своей поездки в Турцию в октябре.

Турецкий юридический источник, осведомленный о процедуре получения гражданства в стране, сообщил, что Депардье может получить гражданство Турции по упрощенной процедуре согласно решению Эрдогана, за заслуги перед Турцией или крупные инвестиции.