Автомобиль сгорел на улице Краснодара

В результате возгорания никто не пострадал сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Сообщение о возгорании автомобиля на улице Бершанской поступило в МЧС 19 сентября в 17:17, передает портал Кубань24.

Фотографиями и видеозаписями с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы, по словам которых, ВАЗ-2109 загорелся во время движения.

В 17:18 на место выехали пожарные расчеты. В 17:27 по прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит легковой автомобиль, площадь возгорания составляет 4 кв. м. В 17:31 пожар был ликвидирован.

В ликвидации последствий пожара участвовали шесть человек и две единицы техники.