Автомобиль сгорел на улице Краснодара

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Сообщение о возгорании автомобиля на улице Бершанской поступило в МЧС 19 сентября в 17:17, передает портал Кубань24.
Фотографиями и видеозаписями с места происшествия поделились в социальных сетях очевидцы, по словам которых, ВАЗ-2109 загорелся во время движения.
В 17:18 на место выехали пожарные расчеты. В 17:27 по прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит легковой автомобиль, площадь возгорания составляет 4 кв. м. В 17:31 пожар был ликвидирован.
В ликвидации последствий пожара участвовали шесть человек и две единицы техники.