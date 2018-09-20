Движение электричек в Сочи на время "Формулы 1" изменится

В связи с проведением в Сочи "Формулы1", исходя из соображений безопасности, расписание движения пригородных электричек было изменено.

СУХУМ, 20 сен —Sputnik. Расписание движения пригородных поездов изменится на время проведения гран-при России "Формула-1"в Сочи с 27 по 30 сентября: все пассажиры должны будут высаживаться на станции Сочи, чтобы пройти контроль безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

"В период проведения мероприятия электропоезда сообщением Туапсе — Имеретинский курорт, Лазаревская — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Лазаревская — Аэропорт будут следовать до станции Сочи", — сказано в сообщении компании.

"Пассажиры, пройдя через пункт досмотра, смогут пересесть на электропоезда Сочи — Имеретинский Курорт, Сочи — Аэропорт", — поясняет железная дорога.

Для обеспечения беспрепятственного прохода пассажиров через автоматизированные пункты контроля на станциях Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский курорт, Аэропорт, Эсто-Садок и Роза Хутор турникеты будут открыты.

В пригородных кассах Черноморского побережья стартовала предварительная продажа билетов на проезд в электричках в дни соревнований, сообщается в релизе.

Ранее сообщалось о введении в период проведения "Формулы-1" ограничений для движения грузовиков на ряде участков трасс А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией, А-149 Адлер — Красная Поляна, автодорожной составляющей совмещенной дороги Адлер — "Альпика-Сервис". Кроме того, дорожники извещали о начале строительных работ на участках А-147 и просили водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте по трассе Джубга — Сочи.

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Гран-при России в календаре "Формулы-1" с 2014 года. В текущем сезоне гран-при пройдет на "Сочи Автодроме" 27-30 сентября. Россию будет представлять пилот Сергей Сироткин из команды "Уильямс".