Вашингтон расширил санкции против России

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. США добавляют в санкционный список 33 физических лица, якобы связанных с российским "оборонным и разведывательным сектором", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Сегодня президент подписал новый исполнительный указ, уполномочив госдепартамент применять определенные санкции. Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещенных лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов", — сказал чиновник.

Представитель администрации пояснил, что это не означает введение санкций непосредственно против этих лиц, однако это накладывает ограничения на взаимодействие с ними.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток — 2".