В Барселоне потребовали освободить политзаключенных

Акция протеста прошла 20 сентября, приурочена она была к событиям, проходившим в Каталонии год назад. Тогда Гражданская Гвардия проводила обыски и аресты, связанные с подготовкой проведения референдума.

СУХУМ, 20 сен — Sputnik. Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в Барселоне с требованием освободить политиков, находящихся в тюремном заключении в связи с проведением в прошлом году незаконного референдума о независимости, передает РИА Новости.

© Фото : фото предоставлено женералитетом Каталонии, автор Рубен Морено Сделать республику реальной: глава Каталонии о будущем региона

Акция была приурочена к событиям, проходившим в Каталонии год назад. Тогда Гражданская Гвардия проводила обыски и аресты, связанные с подготовкой проведения референдума. В частности, обыски прошли в Совете по экономике автономного сообщества. Вокруг здания тогда собрались сотни человек по призыву общественных организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Митингующие не давали возможности сотрудникам испанских правоохранительных органов выйти, их машины были изуродованы. В отношении лидеров общественных организаций Жорди Санчеса и Жорди Куишара позже были выдвинуты обвинения в мятеже, они находятся в заключении, под следствием и оказалось руководство каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

"20 сентября стало днем, когда государство начало провокации. Тогда мы поняли, что оно готово на все, чтобы остановить референдум о самоопределении", — заявила, выступая на митинге, нынешняя глава "Каталонской национальной ассамблеи" Элисенда Палузие.

Нынешний глава Omnium Марсель Маури заявил, что в этот день "государство решило действовать". "Оно чувствовало себя проигравшим, не контролируя часть населения. Именно отсюда истоки репрессий и судов, построенных на лжи, которые начались год назад", — сказал он.

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На акции зачитали письмо "двух Жорди", как их называют в Каталонии, Жорди Санчеса и Жорди Куишара, в котором они подтвердили свою приверженность созданию независимой Каталонии, и заверили, что "поздно или рано несправедливость закончится".

Из-за проходивших в четверг акций протеста были перекрыты нескольких улиц каталонской столицы, сообщила Городская Гвардия.

"Референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Референдум был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела, в том числе по обвинениям в организации восстания и мятеже.