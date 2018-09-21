Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Чан Дай Куанг был доктором юриспруденции. Был членом Центрального комитета Коммунистической партии, а с 2011-го — членом Политбюро ЦК Компартии Вьетнама.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Он скончался в больнице в 10:05 по местному времени, передает новостное агентство Вьетнама.

Associated Press сообщило, что политик скончался после тяжелый болезни.

Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. В начале своей карьеры он служил в МВД, затем перешел работать в Министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. Он был кадровым офицером органов госбезопасности СРВ.

В апреле 2016 года Чан Дай Куанг стал президентом страны.