Место в очереди за новым iPhone можно купить за 250 тысяч рублей

За скромное вознаграждение в виде десяти процентов от чека и люди готовы провести в очереди за новым iPhone четыре-пять суток при любой погоде.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Предприимчивые россияне продают на сайте Avito место в очереди за новой моделью iPhone, сообщает РИА Новости. © AP Photo. Marcio Jose Sanchez Семь новых "фишек" iOS12: чем Apple удивила своих пользователей

Цена такой услуги составляет 250 тысяч рублей, и она установлена на день старта продаж нового смартфона.

Более того, на сайте появились предложения доставки нового iPhone до начала продаж в России (в США и Европе продажи стартуют 21 сентября). Эта услуга обойдется потенциальному покупателю в 300 тысяч рублей.

Apple 12 сентября представила смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новую модель наручных часов Apple Watch, способных следить за сердцебиением владельца и вызывать скорую помощь в случае ЧП. В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября, предзаказ возможен с 14 сентября. Официальная цена iPhone XS начинается от 88 тысяч рублей, на iPhone XS Max — от 97 тысяч, бюджетная модель iPhone XR обойдется примерно в 65 тысяч рублей.