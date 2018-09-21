Макгрегор и Нурмагомедов поругались на пресс-конференции в Нью-Йорке

Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира в бою с Макгрогором 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. В четверг в Нью-Йорке состоялась дуэль взглядов и пресс-конференция, посвященная бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает РИА Новости.

Бой состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США). Российский боец будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.

На пресс-конференции Макгрегор постоянно оскорблял Нурмагомедова, используя непечатные выражения. Ирландец также предложил россиянину выпить его фирменного виски, но тот отказался.

Нурмагомедов держался более сдержанно, но несколько раз срывался на споры с Макгрегором. Оба соперника уверенно заявляли о своей победе в предстоящем бою.

Завершилась пресс-конференцию дуэлью взглядов двух бойцов. При этом на сцене появилась полиция. Нурмагомедов не стал долго находиться на сцене, так как Макгрегор начал оскорблять члена его команды.

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