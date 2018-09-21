Макгрегор и Нурмагомедов поругались на пресс-конференции в Нью-Йорке

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. В четверг в Нью-Йорке состоялась дуэль взглядов и пресс-конференция, посвященная бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает РИА Новости.
Бой состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США). Российский боец будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.
На пресс-конференции Макгрегор постоянно оскорблял Нурмагомедова, используя непечатные выражения. Ирландец также предложил россиянину выпить его фирменного виски, но тот отказался.
Нурмагомедов держался более сдержанно, но несколько раз срывался на споры с Макгрегором. Оба соперника уверенно заявляли о своей победе в предстоящем бою.
Завершилась пресс-конференцию дуэлью взглядов двух бойцов. При этом на сцене появилась полиция. Нурмагомедов не стал долго находиться на сцене, так как Макгрегор начал оскорблять члена его команды.
We are MOMENTS away!#UFC229: 🇷🇺 @TeamKhabib vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA— UFC (@ufc) 20 сентября 2018 г.
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