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Сотрудники правоохранительных органов с пистолетом Ярыгина «Грач»

Командующий Росгвардии на Кавказе: с начала года ликвидировано 47 боевиков

© Sputnik . Антон Вергун
Новости
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Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Сергей Корнюшкин поделился информацией о работе ведомства на Кавказе.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. На Северном Кавказе с начала года бойцами Росгвардии ликвидированы 47 боевиков и их пособников, сообщил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Сергей Корнюшкин, передает РИА Новости.

"С участием войск национальной гвардии в округе в 2018 году уничтожено 47 участников террористических группировок и их пособников, пресечена деятельность двух террористических ячеек", — заявил Корнюшкин во время празднования дня образования Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Корнюшкин подчеркнул, что ведомству, совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, удалось обнаружить 120 схронов с оружием.

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"Обнаружены и изъяты 48 гранатометов, 13 самодельных взрывных устройств, более 300 снарядов и мин, более 50 килограммов взрывчатых веществ, свыше 80 тысяч патронов", — отметил Корнюшкин.

Теги:
уничтожение, боевики, Россия


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