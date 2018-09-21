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Котенок леопарда

Абхазские дать имена: как назвали котят переднеазиатского леопарда в Сочи

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Пять котят переднеазиатских леопардов родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка 5 июня 2018 года.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Детеныши переднеазиатских леопардов, родившиеся в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, получили имена, сообщает Минприроды России.

Котенок леопарда
CC0
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Двум котятам от пары леопардов Алоус и Черри дали абхазские имена Кодор (река в Абхазии — ред.) и Аибга (горный массив, расположенный между Абхазией и Россией – ред.) Трех других назвали Агура (река на территории Хостинского района города Сочи – ред.), Баксан (город в Кабардино-Балкарии – ред.) и Лаба (левый приток Кубани – ред.).  

Первая встреча малышей леопардов с человеком состоялась в конце августа 2018 года. Тогда им сделали прививки, определили их половую принадлежность и осмотрел ветеринарный врач.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF России), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Переднеазиатский леопард
© Вестник Кавказа
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Первые переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Ими стали самцы Ахун, Килли и самка Виктория. Последняя была поймана в абхазском селе Лыхны в ноябре 2017 года и возвращена в Россию. Через три недели после того как ее снова вернули в дикую природу, она была найдена мертвой в горах. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.

Теги:
леопарды, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Сочи, Абхазия, Россия


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