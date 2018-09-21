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Куда пойти учиться: опубликован международный рейтинг университетов

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При составлении рейтинга учитывались репутация университета в области преподавания и в области исследований.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Опубликован международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR совместно с Clarivate Analytics при информационной поддержке РИА Новости.

Рейтинг основан всего на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований (напомним, что общий рейтинг RUR основан сразу на 20 отдельных индикаторах).

Каждый из 784 университетов–участников рейтинга (из которых 70 – российские вузы) оценивался профессиональным академическим сообществом. Это ведущие в мире ученые и преподаватели, отобранные по базе ведущих периодических изданий в мире – Web of Science Cote Collection. Каждый из респондентов мог выбрать до 15 университетов, которые он (респондент) рассматривает наилучшими в области качества преподавания и 15 по качеству исследований. Данные по количеству голосов, отданные за университеты, берутся как среднее арифметическое за пять последних лет.

Список наиболее узнаваемых университетов мира был ожидаем. Это университеты США и Великобритании.

ТОП-10 ведущих в мире университетских брендов:

1. Гарвардский университет

2. Массачусетский институт технологий

3. Стэнфордский университет

4. Калифорнийский университет в Беркли

5. Кембриджский университет

6. Оксфордский университет

7. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

8. Йельский университет

9. Принстонский университет

10. Мичиганский университет

Самые престижные вузы России

Безусловный лидер репутационного рейтинга, МГУ имени Ломоносова, занял 50-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире брендов в области образования. На втором месте расположился еще один известный классический университет – Санкт-Петербургский государственный, занявший 105-е место. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший 109-ю строчку в мировом рейтинге.

Список ТОП-10 вузов России:

45. МГУ имени Ломоносова;

105. Санкт-Петербургский государственный университет;

109. Московский физико-технический институт;

150. Новосибирский университет;

187. Московский государственный технический университет имени Баумана;

212. Томский государственный университет;

220. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";

261. Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого;

291. Национальный исследовательский технологический университет "МиСИС";

335. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR совместно с Clarivate Analytics. Рейтинг оценивает деятельность 1030 ведущих университетов из 85 стран мира на протяжении девяти лет (2010-2018) по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входят 30 рейтингов по шести предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.



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