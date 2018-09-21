Мужчина в США отсидел в тюрьме 27 лет за убийство, которое не совершал

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. В США вышел на свободу Валентино Диксон, отсидевший 27 лет за преступление, которое он не совершал, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Golfworld.

Двадцать семь лет назад Валентино отдыхал на вечеринке, где завязалась драка, а затем прозвучали выстрелы. Как рассказывал Валентино, в рукоприкладстве он участия не принимал и уехал с места еще до происшествия. Более того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток.

Мать Диксона рассказала изданию, что они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя какое-то время к ним домой приехали полицейские и арестовали мужчину.

Валентино уже был судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто именно стрелял. Тем не менее Диксона признали виновным и приговорили к 39 годам.

© Sputnik . Григорий Сысоев "Жертвы" бандитских разборок: самые громкие заказные убийства в России

Диксон отсидел уже две трети этого срока, когда нашлись волонтеры — студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. На допросе Скотт признался, что именно он застрелил подростка 27 лет назад. Результаты расследования передали правоохранителям, а те в итоге приняли решение выпустить Диксона на свободу.

После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За 27 лет у него выросла дочь и родились двое внуков.