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Тюрьма

Мужчина в США отсидел в тюрьме 27 лет за убийство, которое не совершал

© Фото: Carles Rabada
Новости
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Досрочным освобождением Валетино обязан студентам, заново изучившим его дело и доказавшим его непричастность.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. В США вышел на свободу Валентино Диксон, отсидевший 27 лет за преступление, которое он не совершал, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Golfworld.

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Двадцать семь лет назад Валентино отдыхал на вечеринке, где завязалась драка, а затем прозвучали выстрелы. Как рассказывал Валентино, в рукоприкладстве он участия не принимал и уехал с места еще до происшествия. Более того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток.

Мать Диксона рассказала изданию, что они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя какое-то время к ним домой приехали полицейские и арестовали мужчину.

Валентино уже был судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто именно стрелял. Тем не менее Диксона признали виновным и приговорили к 39 годам.

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Диксон отсидел уже две трети этого срока, когда нашлись волонтеры — студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. На допросе Скотт признался, что именно он застрелил подростка 27 лет назад. Результаты расследования передали правоохранителям, а те в итоге приняли решение выпустить Диксона на свободу.

После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За 27 лет у него выросла дочь и родились двое внуков.

Теги:
убийство, тюрьмы, США


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