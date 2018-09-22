Новый Джокер впервые предстал перед зрителями

Выход фильма об одном из главных злодеев DC Comics, главном враге Бэтмена, Джокере запланирован на 4 октября 2019 года.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Кинокомпания Warner Brothers выложила на своей странице в Twitter тизер будущего фильма о Джокере, пишет портал "360".

В тизере исполнитель главной роли Хоакин Феникс впервые появляется в образе Джокера, видно, как он стоит без грима, а через вспышки камеры проступает макияж с безумной улыбкой Джокера.

Новая картина не будет связана с киновселенной DC Comics, а расскажет отдельную историю о превращении мелкого преступника в серийного маньяка.

Ранее роль Джокера исполняли такие актеры, как Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро. Хоакин Феникс известен по ролям в таких фильмах, как "Гладиатор", "Знаки", "Отель "Руанда", "Таинственный лес" и другие.