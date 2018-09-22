14:16 22 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Сходка лидеров террористических группировок с участием Белых касок прошла в Идлибе

Сирийские СМИ опубликовали видео "Белых касок" с инсценировкой химатаки

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
Новости
Получить короткую ссылку
46 0 0

Через несколько минут видео было удалено с сервиса YouTube.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски", чтобы обвинить правительственные силы в атаке, сообщает РИА Новости.

В пятиминутном ролике три варианта одного и того же видео инсценировки с немного отличающимися "сценариями" и расстановкой действующих лиц. В начале видео на земле лежат якобы "жертвы" химатаки, одного мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа.

При этом во второй и третьей версии видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.

О том, что боевики готовят новую провокацию с инсценировкой химатаки, которая должна послужить поводом для ракетных ударов США и их союзников, в августе заявлял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров
    Миллиард в обмен на гарантии

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона

  • Подсчет денег, архивное фото
    Жди у моря зарплаты

    Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов

  • Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
    Карточный сбой

    В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постер в Сеуле, изображающий Корейский полуостров в виде рукопожатия
Неделя в объективе: природные катаклизмы и встреча лидеров Корей
Теракт на военном параде в Иране
Глазами жертвы: теракт на военном параде в Иране
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia