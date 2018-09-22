Сирийские СМИ опубликовали видео "Белых касок" с инсценировкой химатаки

Через несколько минут видео было удалено с сервиса YouTube.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски", чтобы обвинить правительственные силы в атаке, сообщает РИА Новости.

В пятиминутном ролике три варианта одного и того же видео инсценировки с немного отличающимися "сценариями" и расстановкой действующих лиц. В начале видео на земле лежат якобы "жертвы" химатаки, одного мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа.

При этом во второй и третьей версии видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.

О том, что боевики готовят новую провокацию с инсценировкой химатаки, которая должна послужить поводом для ракетных ударов США и их союзников, в августе заявлял официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

