Чего вы не найдете в путешествиях: семь фальшивых достопримечательностей

Многие туристы в своих путешествиях ищут места, показанные или описанных в любимых фильмах и книгах, и экскурсоводы идут на подлог, чтобы не разочаровывать гостей страны.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Самые известные и посещаемые фальшивые достопримечательности-обманки в обзорном материале РИА Новости.

Италия, балкон Джульетты

Дом Джульетты — популярное туристическое место. К балкону, на котором она якобы стояла, приносят любовные записки и цветы. Источник информации для туристов — художественный фильм и театральные постановки, а не оригинальный текст Шекспира, в котором слово "балкон" даже ни разу не упоминается: признание в любви девушка слушала, стоя на террасе.

Многие стремятся в Верону именно для того, чтобы увидеть балкон Джульетты, хоть и понимают, что шекспировские страсти кипели вовсе не здесь.

Таиланд, мост через реку Квай

На самом деле одна из достопримечательностей Таиланда — деревянный мост — находилась примерно на сто метров выше по течению реки и не сохранилась. Мост, который показывают туристам сейчас, сделали позже. Поклонников фильма "Мост через реку Квай" режиссера Дэвида Лина может разочаровать и то, что река называется не Квай, а Меклонг, а фильм вообще снимали на Цейлоне.

Кроме того, многие не знают, что мост, который демонстрируют туристам, строили заключенные в нечеловеческих условиях.

Великобритания, дом Шерлока Холмса

Конечно, никто не думает, что персонаж Артура Конана Дойла Шерлок Холмс существовал на самом деле, но это не мешает туристам выстраиваться в очередь, чтобы попасть в музей гения сыска по адресу Бейкер-стрит, 239. Почему же не на Бейкер-стрит 221Б, где, судя по книгам, жил Холмс? Дело в том, что такого адреса просто не существует.

Румыния, замок Дракулы

Замок Бран в 30 километрах от Брашова, на границе исторических областей Мунтения и Трансильвания, показывают туристам как логово вампиров. Одиноко стоящий на вершине скалы, он как нельзя лучше иллюстрирует романтическую историю бессмертного графа. Но историки заявляют, что это здание никогда не принадлежало князю Владу III Цепешу — прообразу легендарного персонажа. Хотя не исключено, что автор одной из самых известных книг о Дракуле Брэм Стокер вдохновлялся именно замком Бран.

К тому же, в замке Бран все стилизовано пол вампирскую тематику, в подвале собраны орудия пыток, и за дополнительную плату можно даже лечь в гроб Дракулы.

© Sputnik . Андрей Финтисов Замок Дракулы, Румыния

США, Сонная Лощина

Есть мнение, что популярность новеллы Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине" подсказала властям Северного Тарритауна сменить название поселения и тем самым возбудить интерес туристов. Ставка была сделана верно: почти через две сотни лет это подтвердила новая волна обожания, подстегнутая готическим фильмом ужасов Тима Бертона.

© Фото: Midnightdreary Кладбище Слипи-Холлоу в штате Нью-Йорк, США

Швейцария, ресторан "Пиц Глория"

По сюжету шестого фильма о Джеймсе Бонде "На секретной службе ее величества" спецагент обнаруживает в Альпах секретную лабораторию, где разрабатывают смертоносный вирус. Некоторые сцены были сняты, как принято считать, в легендарном вращающемся панорамном ресторане "Пиц Глория". На самом деле заведение построили специально для съемок на средства из бюджета картины.

Китай, Шангри-Ла

Еще один пример переименования из-за популярного литературного произведения: китайский уезд Чжундянь в 2001 году превратился в Шангри-Ла в честь вымышленной страны из романа писателя-фантаста Джеймса Хилтона "Потерянный горизонт". И этот маневр действительно помог привлечь туристов.