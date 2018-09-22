Появилось видео с места теракта на военном параде в Иране

В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана погибли десять человек, еще более 20 получили ранения.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Иранские СМИ опубликовали видео с военного парада, во время которого произошел теракт, сообщает РИА Новости.

نخستین فیلم از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/qt0GtVrviZ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

Неизвестные открыли огонь из-за трибуны, погибли не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. По различным данным, от семи до 20 человек получили ранения.

Никто из официальных лиц, присутствующих на параде, не пострадал.

پخش زنده تلویزیونی از لحظه آغاز تیراندازی در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز#رژه_اهواز pic.twitter.com/gzVqbsVfBo — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

Военные парады, проходящие 22 сентября по всему Ирану приурочены к так называемой Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.