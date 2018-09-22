14:16 22 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана.

Появилось видео с места теракта на военном параде в Иране

© Sputnik . Антон Быстров
Новости
Получить короткую ссылку
34 0 0

В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана погибли десять человек, еще более 20 получили ранения.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Иранские СМИ опубликовали видео с военного парада, во время которого произошел теракт, сообщает РИА Новости.

Неизвестные открыли огонь из-за трибуны, погибли не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. По различным данным, от семи до 20 человек получили ранения.

Никто из официальных лиц, присутствующих на параде, не пострадал.

Военные парады, проходящие 22 сентября по всему Ирану приурочены к так называемой Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

По теме

Теракт произошел на военном параде в Иране


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров
    Миллиард в обмен на гарантии

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона

  • Подсчет денег, архивное фото
    Жди у моря зарплаты

    Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов

  • Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
    Карточный сбой

    В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постер в Сеуле, изображающий Корейский полуостров в виде рукопожатия
Неделя в объективе: природные катаклизмы и встреча лидеров Корей
Теракт на военном параде в Иране
Глазами жертвы: теракт на военном параде в Иране
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia