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Нападение на женщину

Названы самые опасные города в мире

© Fotolia / Photographee.eu
Новости
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Сервис Numbeo составил рейтинг городов мира по уровню преступности.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Самым опасным городом в мире стал Сан-Педро-Сула — город на севере Гондураса, сообщает РИА Новости.

Турист с чемоданом
© Фото : Pexels
Названы города, где туристам не рады

В нем живет по разным оценкам от 700 тысяч до 1,2 миллиона человек.

Второе место заняла столица Венесуэлы Каракас. Как известно, в Венесуэле сейчас глубокий затяжной кризис, поэтому столицу часто потрясают волнения и митинги.

На третьей строчке разместилась столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби с населением около полумиллиона страны. В топ-5 попали Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Ни один из российских городов не вошел в первую сотню списка: Москва занимает 144 место, а Санкт-Петербург — 198.

Всего в списке 327 позиций. И самым безопасным признан город Абу-Даби (ОАЭ). На втором месте Доха (Катар) и на третьем — швейцарский Базель.



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