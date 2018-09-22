Верховный лидер Ирана рассказал, кто стоит за терактом в Ахвазе

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утверждает, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Хаменеи.

"Жестокая и печальная трагедия, в которой погибли наши дорогие граждане в Ахвазе, осуществленная наемными террористами, вновь продемонстрировала злодеяния врагов иранской нации. Эти преступления являются заговором государств-марионеток США в регионе, целью которых является создание небезопасной ситуации в нашей любимой стране", — говорится в заявлении Хаменеи.

Хаменеи также выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что поручил разведывательным управлениям как можно скорее найти преступников и передать их суду.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани также выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавших и приказал министерству разведки мобилизовать все службы безопасности и военные аппараты для быстрого выявления ответственных за эту атаку и тех, кто с ними связан.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.