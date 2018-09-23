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Краснодар стал 16 российским городом-миллионником

© Sputnik . Виталий Тимкив
Новости
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Глава города Евгений Первышов получил свидетельство о новом официальном статусе Краснодара на сцене праздничного гала-концерта в честь 225-летия столицы Кубани.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Краснодар официально стал 16 городом-миллионником, сообщает РИА Новости.

Символическое свидетельство о статусе города-миллионика главе города Краснодар Евгению Первышову вручила начальник управления Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова.

"Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения", — сообщил глава городской администрации.

Он добавил, что признания статуса города-миллионника Краснодар добавился несколько лет, так как население города — молодое и активное, создающее развивающее его экономику.

Другие 15 миллионников: Москва, Петербург, Новосибирск, Омск и Красноярск в Сибири, Екатеринбург, Челябинск, Уфа и Пермь на Урале, Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград на Волге, Ростов-на-Дону на юге России и Воронеж в центральной части страны.



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