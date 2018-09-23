Минобороны России раскрыло обстоятельства гибели Ил-20 в Сирии

Ведомство считает, что вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, которые либо действовали непрофессионально, либо совершили преступную халатность.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Минобороны России представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября в ходе специального брифинга, который прошел в воскресенье, сообщает РИА Новости. © Sputnik Путин рассказал, какими должны быть ответные меры России на крушение Ил-20

Израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе по сирийским промышленным объектам 17 сентября в момент начала авианалета, а не заблаговременно, тем самым нарушив договоренности от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе.

"Оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооружёнными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы", — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Отмечается, что израильские ВВС ввели российскую сторону в заблуждение относительно района нанесения удара, причиной чего стала катастрофа Ил-20, который не смог выйти в безопасную зону.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии", — сказал Конашенков.

Удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны, добавил Конашенков.

Сразу после предупреждения, командир Ил-20, находившийся на севере Сирии, получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу.

"Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — сказал официальный представитель Минобороны.

Пилоты израильских истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

"Особо подчеркну, что наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", — сказал он в ходе брифинга.

© Sputnik . Сергей Гунеев Нетаньяху обсудил с Путиным в телефонном разговоре ситуацию с крушением Ил-20

При этом он уточнил, что ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22:03. Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты, добавил Конашенков.

Истребитель F-16 ВВС Израиля 17 сентября совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка второй атаки на объекты инфраструктуры в Сирии, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 километров западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", — заключил официальный представитель Минобороны.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.