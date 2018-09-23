Встал и пошел: в Бразилии машина протащила велосипедиста по улице и припечатала к стене

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. На жителя Бразилии наехал автомобиль, протащил на капоте и врезался в дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчину на велосипеде подрезает автомобиль. Водитель теряет управление, вылетает на обочину, сносит дерево, после чего врезается в стену здания. Велосипедист оказывается между капотом и стеной, под колесами авто.

Из машины вылезает девушка, делает несколько шагов в сторону от транспортного средства и падает без чувств. К ней подходят прохожие.

Велосипедист же самостоятельно выбирается из-под машины и со стороны выглядит совершенно здоровым. Позже обоих увезли в больницу с незначительными травмами.

Как стало известно, девушка оказалась подростком, которая решила покататься на родительском автомобиле, когда их не было дома. Ей предъявлены обвинения в управлении транспортным средством без водительских прав, причинении вреда здоровью и опасном вождении.